عاجل.. خروج إدارات أهلية من اجتماع مع حميدتي

انسحبت بعض الإدارات الأهلية من مؤتمر عُقد البارحة مع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان (حميدتي). وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو أن المرحلة المقبلة ستشهد تمثيلاً كاملاً لكل الولايات مبنياً على العدالةبهدف استقرار وسلام دائمين. وتحدث حميدتي أثناء لقائه قيادات الإدارة الأهلية البارحة، إن الشعب هو من أجدد التحويل، ملفتا النظر إلى انحياز كتائب الجيش لإرادة الحشود، وبين أن السلام والحرية لا يتحققان سوى بمساهمة المدنيين والأحزاب والحركات المسلحة، داعياً الإدارة الأهلية لتلعب دورها المنوط بها في تلك الفترة المفصلية من تاريخ جمهورية السودان.



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