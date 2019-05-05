وقالت الوزارة إن 3 فلسطينيين، قُتلوا اليوم الأحد، جراء تواصل القصف الإسرائيلي على شرق غزة، وذلك في ظل استمرار القصف والتصعيد.
كما لقي 5 فلسطينيين مصرعهم في قصف استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قتل 3 آخرون في غارات استهدفت محيط المدرسة الأمريكية شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى اثنين آخرين في مدينة رفح.
وكشفت أن عدد ضحايا القصف المستمر لليوم الثاني على قطاع غزة ارتفع إلى 17 قتيلا، منهم سيدة حامل ورضيعة من عائلة واحدة، فيما أصيب أكثر من 80 مواطنا إصابات مختلفة.
بدورها قالت "غرفة العمليات المشتركة" في غزة إنها قصفت مدينتي بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ ردا على قصف إسرائيل البيوت الفلسطينية الآمنة، وحذرت تل أبيب من أن "الاستمرار في هذه السياسة يعني أن القادم أعظم".
وأضافت أن إسرائيل اعترفت بإصابة 4 مستوطنين، أحدهم جراحه خطيرة، جراء القصف الصاروخي، الذي استهدف مستوطنة عسقلان اليوم.
هذا وأوقفت السلطات الإسرائيلية حركة القطار في بئر السبع بعد إصابة مباشرة لسكة الحديد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 19شخص بقصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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