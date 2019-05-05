أخبار لا تفوتك| شرط للمجلس الإنتقالي.. واستعداد خاص لرمضان (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



الانتقالي يوافق على "مجلس السيادة" بشرط رئاسة عسكرية

وافق المجلس الانتقالي السوداني، الأحد، على مجلسين، أحدهما مجلس "سيادة" بأغلبية مدنية والآخر مجلس "دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.

وطبقاً ل "العربية"، اشترط الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب "عسكريين"، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.

وقال: "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير"، وأكد أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.

المهنيين يتمسك بمجلس سيادي مدني ويرفض مقترح المجلس العسكري

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، ورفضه لمقترحات وساطة بإنشاء مجلس للأمن القومي يتضمن تمثيل كبير للعسكريين.

وقال التجمع، في بيان، اليوم الأحد: "إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".

وأوضح التجمع، أن "مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات"، منوها أن "الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على "مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين".

حملة سودانية لسحب "السيارات الرئاسية"

قالت تقارير صحفية سودانية، إن السلطات نفذت أضخم حملة لسحب وجمع لـ "لسيارات الرئاسية والدستورية"، التي كان يستخدمها المسؤولون بالنظام السابق، إلى جانب إخلاء "المنازل الحكومية"، وذلك بناء على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي.

وشملت التوجيهات العليا، سحب السيارات التابعة للقصر من الرئيس السابق عمر البشير ونوابه ومساعديه، والوزراء والوكلاء السابقين.

ومن السيارات التي تم سحبها في إطار هذه الحملة، سيارتان من فئة "لكزس" باهظة الثمن، كانتا في منزلي نائبي الرئيس عثمان كبر، وحسبو عبدالرحمن، سُحبا عقب اعتقالهما.

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فيما كان النائب الأول الأسبق، الفريق أول بكري حسن صالح، قد استبق القرارات، وقام بتسليم كل السيارات كانت تحت استخدامه، رافضا إبقاء واحدة أعيدت إليه، وقام بإرجاعها مرة أخرى، قبل رحيل البشير، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية سودانية.

وفي السياق، طالبت لجنة حكومية بالسودان، المسؤولين السابقين من قيادات المؤتمر الوطني وأحزاب الحوار الوطني، بإخلاء المنازل الحكومية "فورا"، خاصة بحي المطار المجاور للقيادة العامة، ورئاسة جهاز الأمن والمخابرات، وحي الوابورات بالخرطوم بحري.

اكتمال الاستعدادت الرمضانية بمقر الاعتصام بالخرطوم

أكملت اللجان الفنية بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم، استعدادتها لشهر رمضان، بتركيب خيم جديدة، وتجهيزات مختلفة.

وأعلن مسؤول لجنة الخدمات عن تركيب أكثر من 10 خيم مزودة بجميع وسائل الراحة من ثلاجات ومبردات المياه، لمساعدة المواطنين لقضاء شهر رمضان بكل سهولة ويسر.

وأضاف، “جهزنا الأطعمة والمشروبات، والأسر أبدت استعدادها لتجهيز الفطور في المنازل، وإيصاله إلى ساحة الاعتصام”.

وأوضح أن اللجان المختصة أكملت استعدادتها، وأعدت برامج نهارية وليلية، للتخفيف عن المعتصمين”.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق” و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.

