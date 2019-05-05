كواليس ليلة السقوط !!.. بقلم عابد سيد احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحديث عن كواليس الانقلابات في بلادنا على مر تاريخها لا يتحدث عنها من شاركوا في صنع الحدث أو من كانوا شهوداً عليه إلا بعد أمد بعيد بل يموت بعضهم دون أن يذكروا شيئاً عنها إلا أن الفريق أول جلال الدين الشيخ، نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، وعضو المجلس العسكري الانتقالي السابق، رأى أن يكشف عنها بعد أيام من استقالته من المجلس العسكري، واختار لقاء عشيرته بمنطقتهم بأم درمان محلاً لها، ربما فعل ذلك ليكشف لهم دور ابنهم الذي طالب الثوار بإقالته بعد اتهامه بأنه معوق لعملية الانتقال السلس للسُلطة للمدنيين، المهم أن صح ذلك أو لم يصح فإن الشيخ كشف عن حقائق مهمة وهو يقول إنه من قاد الانقلاب على البشير وأنه من مشى لوزير الدفاع وقبله لرئيسه الفريق أول صلاح قوش، مدير عام الجهاز وأنه قال لهما: لا يمكن في سبيل عشرين أو ثلاثين رجلاً أو حكومة نخسر ملايين البشر، وإن الرئيس والحديث للشيخ لابد أن يتنحى الليلة بالحسنى أو بالرجالة، حقنا للدماء، ليجد حديثه هذا والذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع جدا صدى واسعا وسط الثوار، الذين كانوا قد طالبوا بإقالته مع اثنين آخرين من زملائه في المجلس العسكري، ليطالب البعض منهم أمس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة جلال إلى المجلس العسكري وضمه لمجلس السيادة القادم.. والفريق جلال عرفته عن قرب عندما كنت في التلفزيون وكان هو معتمدا لجبل الأولياء فكان مدهشا في تواضعه يأتي للتلفزيون في هدوء ويخرج بمثله، غير ميال لمرافقة جيوش المراسم والعلاقات العامة له، ولاحظت أنه منفتح غير متشدد فقد شهدته في عدة مناشط ثقافية في نادي كوبر الذي لا يتبع لمحليته، يأتي ويجلس ويغادر بلا (ظيطة) كما أن تلفونه مثل قلبه مفتوح للجميع ومعروف عنه أنه رجل حقاني لا يتردد في قولة الحق، وميال لنصرة الضعفاء، وهو معروف عنه أنه من أسرة متدينة معروفة بالزهد، لهذا لم يكن غريبا أن يقود الرجل التغيير وألا يقول ما ذكر قبل استقالته ليستدر بها تعاطف الثوار ليبقى في موقعه، فقالها بعد أن ترك المجلس مستقيلاً وما قاله يؤكد أنه برغم موقعه الرفيع في الجهاز إلا أنه عندما أدرك أن المخاطر أكبر في تنفيذ رغبة القيادة العليا للدولة لم يتردد ففعل ما فعل وتجاوبت معه القيادات (قوش وأبو نعوف وحميدتي وبرهان) وأنحازت القيادة العسكرية لرغبة الشعب، ومن هنا أضم صوتي لمن طالبوا بعودة جلال الشيخ لحمل لواء التغيير من خلال مجلس السيادة داعمين للثورة التي نصروها فما احوجنا في هذه المرحلة للزاهدين في السُلطة المنحازين للشعب.