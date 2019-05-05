(خُلعة الثوار)..!.. بقلم عبد الله الشيخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هذا ما يدفع ثمنه الثوار الآن.. أنهم يُنعِمون على العسكر بايحاءات، ثم يحاولون بعد ذلك تجريدهم منها.. هناك حالة غريبة من استشعار الضعف كانت تعتري المفاوضين باسم الثوار، إذ المأمول هو أن يأتي العسكر لمفاوضتهم لا أن يدخلوا ثكنات العسكر ويقبعوا تحت لهيب الانتظار.

الوفد المفاوض يمتلئ بشرعية الميدان، بالقوة التي تقبع في ميدان الاعتصام وفي الأحياء والبوادي، فكيف يتهيُّب اللقاء، كأنه بين عاشق ومعشوق، بعد أن فات على الثوار استخدام أداتهم – الشرعية الثورية – في قطع المراحل.. الثوار أطاحوا بالطاغية، ومن غير المعقول أن يصارعوا شبحه.

في غالب الأحيان يضيع الإحساس بالتفوق لدى الثوار، بل يغيب الإحساس بالندية عن أذهانهم، فيبدو بعضهم مثل مستجد النعمة الذي يهيم في زركشة ألوان قاعة التفاوض، ليقول لك إنه التقى المجلس العسكري، وأنه تخطى بوابة القيادة، وأن الجماعة ديل، ناس فاهمين، وطيبين.. بهذه الخُلعة دخل المفاوضون للمكان الخطأ، فالقصر الجمهوري ليس مكاناً للعسكر، ولا وزارة الدفاع مكاناً محايداً للتفاوض.

بما تحتويه هذه المواقف من إيحاءات، فهم العسكر أنهم من يعطي ومن يمنع، لكن الأزمة أكبر بكثير من أي محاولة للالتفاف على مطلب الثورة الأساسي، وهو قيام سلطنة مدنية، لا استبدال عسكر بعسكر.

إن (تغطِّى العسكر بالزمن) قد يفتح الباب نحو العصيان المدني والإضراب الشامل، فتلك أسلحة في يد الثوار لم تُستخدم حتى الآن.. إن مبدأ السلمية الذي يعتمده الثوار يتطلب قدراً من المرونة لانتزاع الحقوق، لكن هذا لا يعني استمرار التفاوض إلى الأبد.

كل ما طال أمد (الجرجرة) في تسليم السلطة، اقترب بشكل ماحق، ومرة أخرى، ما يمكن أن نسميه بـ(انقلاب القصر).. والانقلاب ليس حلاً يُقنع الثوار بالعودة أدراجهم.

إذا قبلت قوى الحرية والتغيير اقتسام مجلس السيادة مع العسكر، فإن تكريس الدولة العميقة خلال 4 سنوات، سيكون إحدى حقائق السياسة التي تمور فوق الأرض السودانية، وهذا ما يؤكد حقيقة أنها لم تسقط بعد.

هناك ما يؤكد، أنها لم تسقط بعد، لكون البشير وطغمته قد تم التحفُّظ عليهم في مكان آمن، ولأن المؤتمر الوطني، أو دعاة المشروع الحضاري – سمهم ما شئت – ما زالوا يتواجدون في كل مكان، يسرحون ويمرحون في القيادة العامة وداخل جهاز الأجهزة، وفي الفضاء الحقيقي والافتراضي، ولا مندوحة كما تقول العرب، فإلى متى، وهل يعني انخراط الثوار في التفاوض مع العسكر حرمانهم إلى الأبد من استخدام مبدأ الشرعية الثورية كأداة لقطع المراحل؟.

وسؤال آخر: إذا لم يستجيب المجلس العسكري لمطلب مدنية السلطة، هل سيتم توصيف ذاك المجلس بأنه جاء إلى الحكم عن طريق الانقلاب، ويتم التعامل معه على هذا النحو، أم سيُعتبر كائناً ثورياً يُحق لبلدان الخليج رفده بلوازم البقاء، بينما يبقى الثوار لصوم رمضان في الميدان.. ألا يبدو تلكؤ المجلس العسكري، في هذه الناحية أو تلك، هو تنفيذ لطيف لخطة الهبوط الناعم؟.