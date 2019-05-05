جريمة قتل بشعة تهز جزيرة توتي….

الخليج 365:

تفاجأت الشرطة في الساعات الاولى من صباح أمس، بأحد المواطنين وهو يدلف الى قسم الشرطة وكان يحمل بيده سكيناً تتقاطر الدماء من جوانبها. ونقلت مصادر أن الرجل قام بتسليم نفسه للشرطة ووضع السكين التي كان يحملها كمعروضات في البلاغ وابلغ الشرطة بأنه قام بقتل رفيقه واقر بأنه ورفيقه جلسا في جلسة انس بالجناين المطلة على النيل وبينما هما في جلستهما يتسامران دب بينهما خلاف وشجار قام بموجبه بتسديد طعنة لرفيقه اردته قتيلاً في الحال وفور البلاغ تحركت قوة من الشرطة الى موقع الحادث وقام المتهم بارشادهم الى مكان الجثة وقام فريق مسرح الحادث باتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة واحيلت الجثة للمشرحة عقب تدوين بلاغ تحت المادة 130 ق ج القتل العمد وتم تحريز اداة الجريمة والتحفظ على المتهم.