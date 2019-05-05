نقابة المنتحرين !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> وكلمتنا هذه سبق لها أن حُجبت..
> وذلك بتاريخ الثالث من فبراير من عامنا هذا…أي قبل السقوط بأسابيع..
> أو قبل الانتحار…اتساقاً مع خاتمة الكلمة..
> وكانت بعنوان (العجوز والكرسي)… على نسق رواية (العجوز والبحر)..
> ولو كانت تقول للبشير (كله تمام يا ريس) لسُمح بنشرها..
> ورواية همنغواي هذه يُترجم عنوانها إلى العربية خطأ… من حيث اللغة..
> فصفة عجوز تُطلق على المرأة…أما الرجل فيُسمى شيخاً..
> وحُورت كلمة (شيخ) هذه الآن لتُقرن برجل الدين..
> حتى وإن لم يكن رجل الدين هذا في عمر الشيوخ….بل في عمر الزهور..
> وما قبل مرحلة شيخ يُسمى الرجل كهلاً..
> ولكن في زماننا هذا يُوسم الهرِم بالكهولة… وهذه أيضاً من أخطائنا الشائعة..
> فالهرم هو من تجاوز محطة شيخ… وبلغ الثمانين فأكثر..
> وهي مرحلة السأم من الحياة التي عبر عنها شاعر الجاهلية زهير شعراً إذ يقول :
سئمت تكاليف الحياة… ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم..
> ولكن من حكامنا العرب من يصير هرماً (مكعكعاً)… ثم لا يسأم الكرسي أبداً..
> ولا يسأم أيضاً تكاليف الحياة… والرئاسة..
> فمبارك مثلاً كان قد بلغ الثمانين عند ثورة المصريين عليه..
> ولكنه تشبث بالكرسي حتى آخر نفس… من أنفاس (وحشه) الأمني..
> وابن علي ما كان يقل عنه كثيراً… وكذلك علي صالح..
> ورئيس الجزائر يصر على دورة رئاسية خامسة… وقد رُد إلى أرزل العمر..
> يصر على كرسي الرئاسة…وهو على الكرسي..
> يصر على أن يحكم وهو مغروز في كرسي ذي عجلات….. يدفعه أتباعه..
> ويصر المنتفعون من رئاسته على أن (يظل) هو الرئيس..
> ليس إن دُفع على كرسي متحرك….. وإنما حتى لو حُمل على سرير نومه..
> إلى أن يُحمل على (آلة حدباء) فلا رئيس سواه..
> فهو الأصلح لحكم البلاد في هذه المرحلة المهمة… والمنعطف الخطر..
> فبلاد العرب دوماً في حالة مرحلة مهمة…ومنعطف خطير..
> ودوماً هي في حاجة إلى رئيس قائد…قوي…ملهم…حكيم ؛ ولا يهم العمر..
> فهكذا يردد أنصار الحكام الذين يقعدون ولا يقومون..
> ويصدق الحكام ذلك؛ حتى بوتفليقة مصدق… وهو يُجرُّ بكرسيه من مكان لآخر..
> وأسهل شيء في بلاد العرب حشد الحشود للزعماء..
> ورؤساء دول الربيع العربي كان يطربهم منظر الحشود…لآخر لحظة من حكمهم..
> فيزداد تصديق الزعيم لما يُوحي إليه به (الانتهازيون)..
> وتحت تأثير هذا التصديق السلطوي – الشهواني – لا يتورع عن اجتراح الخطايا..
> حتى وإن اضطر إلى سفك دماء من يعارضون حكمه..
> ثم لا يطرف له جفنٌ ديني… ولا يتحرك فيه وازع أخلاقي…ولا يؤرقه قلقٌ إنساني..
> فكل شيء يهون من أجل الكرسي (الغالي)..
> وقصة (العجوز والبحر) تحكي عن فشل متكرر… وإصرار على تكرار الفشل..
> وكاتب الرواية (العجوز همنغواي) ينتحر..
> و(العجوز والكرسي) يصر على تكرار الفشل أيضاً؛ بغباء سياسي عجيب..
> ثم يقود نظامه إلى الانتحار…كعادة طغاة العرب..
> أو…..(نقابة المنتحرين!!).
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المنتحرين !!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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