نقابة المنتحرين !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> وكلمتنا هذه سبق لها أن حُجبت..

> وذلك بتاريخ الثالث من فبراير من عامنا هذا…أي قبل السقوط بأسابيع..

> أو قبل الانتحار…اتساقاً مع خاتمة الكلمة..

> وكانت بعنوان (العجوز والكرسي)… على نسق رواية (العجوز والبحر)..

> ولو كانت تقول للبشير (كله تمام يا ريس) لسُمح بنشرها..

> ورواية همنغواي هذه يُترجم عنوانها إلى العربية خطأ… من حيث اللغة..

> فصفة عجوز تُطلق على المرأة…أما الرجل فيُسمى شيخاً..

> وحُورت كلمة (شيخ) هذه الآن لتُقرن برجل الدين..

> حتى وإن لم يكن رجل الدين هذا في عمر الشيوخ….بل في عمر الزهور..

> وما قبل مرحلة شيخ يُسمى الرجل كهلاً..

> ولكن في زماننا هذا يُوسم الهرِم بالكهولة… وهذه أيضاً من أخطائنا الشائعة..

> فالهرم هو من تجاوز محطة شيخ… وبلغ الثمانين فأكثر..

> وهي مرحلة السأم من الحياة التي عبر عنها شاعر الجاهلية زهير شعراً إذ يقول :

سئمت تكاليف الحياة… ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم..

> ولكن من حكامنا العرب من يصير هرماً (مكعكعاً)… ثم لا يسأم الكرسي أبداً..

> ولا يسأم أيضاً تكاليف الحياة… والرئاسة..

> فمبارك مثلاً كان قد بلغ الثمانين عند ثورة المصريين عليه..

> ولكنه تشبث بالكرسي حتى آخر نفس… من أنفاس (وحشه) الأمني..

> وابن علي ما كان يقل عنه كثيراً… وكذلك علي صالح..

> ورئيس الجزائر يصر على دورة رئاسية خامسة… وقد رُد إلى أرزل العمر..

> يصر على كرسي الرئاسة…وهو على الكرسي..

> يصر على أن يحكم وهو مغروز في كرسي ذي عجلات….. يدفعه أتباعه..

> ويصر المنتفعون من رئاسته على أن (يظل) هو الرئيس..

> ليس إن دُفع على كرسي متحرك….. وإنما حتى لو حُمل على سرير نومه..

> إلى أن يُحمل على (آلة حدباء) فلا رئيس سواه..

> فهو الأصلح لحكم البلاد في هذه المرحلة المهمة… والمنعطف الخطر..

> فبلاد العرب دوماً في حالة مرحلة مهمة…ومنعطف خطير..

> ودوماً هي في حاجة إلى رئيس قائد…قوي…ملهم…حكيم ؛ ولا يهم العمر..

> فهكذا يردد أنصار الحكام الذين يقعدون ولا يقومون..

> ويصدق الحكام ذلك؛ حتى بوتفليقة مصدق… وهو يُجرُّ بكرسيه من مكان لآخر..

> وأسهل شيء في بلاد العرب حشد الحشود للزعماء..

> ورؤساء دول الربيع العربي كان يطربهم منظر الحشود…لآخر لحظة من حكمهم..

> فيزداد تصديق الزعيم لما يُوحي إليه به (الانتهازيون)..

> وتحت تأثير هذا التصديق السلطوي – الشهواني – لا يتورع عن اجتراح الخطايا..

> حتى وإن اضطر إلى سفك دماء من يعارضون حكمه..

> ثم لا يطرف له جفنٌ ديني… ولا يتحرك فيه وازع أخلاقي…ولا يؤرقه قلقٌ إنساني..

> فكل شيء يهون من أجل الكرسي (الغالي)..

> وقصة (العجوز والبحر) تحكي عن فشل متكرر… وإصرار على تكرار الفشل..

> وكاتب الرواية (العجوز همنغواي) ينتحر..

> و(العجوز والكرسي) يصر على تكرار الفشل أيضاً؛ بغباء سياسي عجيب..

> ثم يقود نظامه إلى الانتحار…كعادة طغاة العرب..

> أو…..(نقابة المنتحرين!!).