المتآمرين على الثورة.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظل الأولوية القصوى هي الاتفاق العاجل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الإعلان الدستوري، والتوافق حول المجلس السيادي وحسم جميع نقاط الخلاف، فالتلكؤ والتردد في حسم هذه الخلافات سيفتح باب الجحيم على الجميع، وسيكون الرابح والأوفر حظاً من استمرار الخلافات بين الطرفين هو المؤتمر الوطني، ونظامه المخلوع وكل القوى التي ركبت سفينته الغارقة..

التباطؤ في حسم الخلافات وتطويل أمدها بين المجلس وقوى التغيير، سيفتح الباب أمام تسلل المؤتمر الوطني لإنجاح ثورته المضادة التي يسعى لتنفيذها الآن، ولا شك أن الوصول لاتفاق عاجل بين المجلس وقوى التغيير سيغلق هذا الباب إلى الأبد ويقطع الطريق أمام المتآمرين على الثورة، وسيُفشل كل المخططات التي يتم طبخها الآن داخل «الصوالين» والمعتقلات الخاصة، وأماكن الإقامات الجبرية..

استمرار الخلاف بين الطرفين الشريكين، سيستفيد منه أعداء الثورة بلاشك، ويزرع الإحباط داخل نفوس الثوار والداعمين الأساسيين للثورة..

ولحدوث هذا الاتفاق لابد من احترام كامل بين الطرفين الشريكين، المجلس وقوى الحراك الثوري، ولابد من اعتراف تام بدور كل طرف من الطرفين في الثورة وإنجاحها، فلا حق لطرف الهيمنة على الآخر، وليس مقبولاً أن يسعى طرف لإقصاء الآخر، فأعضاء المجلس العسكري رغم صلتهم وربما انتماءاتهم للنظام المخلوع إلا أنهم لعبوا دوراً عظيماً في إنجاح الثورة وحماية الثوار من القوات الأمنية وكتائب الظل والأمن الشعبي، وما زالوا يوفرون الحماية الكافية للثوار داخل ميدان الاعتصام، ولا ينكر دور المجلس في مرحلة تأمين الثورة ودعمها إلا مكابر..

وبذات القدر فإن أية محاولة للمجلس بغرض الهيمنة الكاملة على الأوضاع من خلال تكوين المجلس السيادي، أو أية محاولة من جانبه للتقليل من شأن قوى الحرية والتغيير والانتقاص من أوزانهم وأقدارهم والدور العظيم الذي قاموا به في تحريك وتوجيه حراك الشارع وتحمل رموزها للاعتقالات والملاحقات وشتى صنوف التضييق، فإن أية محاولة من هذا النوع، من شأنها أن تحوِّل الطرفين إلى شريكين متشاكسين، والمستفيد الأول والأخير من هذا التشاكس والخلاف، هم رموز النظام المخلوع الذين مازالوا يهيمنون على مؤسسات الدولة، ويعملون سراً لتحريك أذرع الدولة العميقة في الاتجاه الذي يريدونه…

ثمة أمر آخر يجب أن يتحسب له الشريكان قبل الاتفاق وبعده، وهو أن أذرع الدولة العميقة وكوادرها في كثير من المؤسسات الحساسة لن تستكين (خاصة أصحاب البلاوي الكبيرة)، فستضع العراقيل والمطبات لإفشالهما، لاسيما الأذرع ذات الولاء العالي المتحكمة في مقابض المال والمؤسسات الاقتصادية والأجهزة ذات الطابع الأمني.. لذلك لابد من سد جميع الثغرات والذرائع وقطع الطريق أمام المتربصين بالثورة… اللهم هذا قسمي فيما أملك…..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.