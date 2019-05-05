أصالة نصري تهاجم أنغام بشراسة : غدارة وخرابة بيوت.!

الخليج 365 :

شنت المطربة السورية، أصالة نصري، هجوما شرسا على صديقتها السابقة، المطربة أنغام، بسبب أزمة زواجها من الموزع أحمد إبراهيم.

وتحدثت أصالة نصري، في حوار مع برنامج “عايشة شو”، عن طبيعة الخلاف بينها وبين أنغام قائلة: “هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه”.

وتابعت “حذفت أنغام وعملت لها بلوك من كل صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل، لقد انتهت علاقتي بها تماما”.

واستطردت بقولها “أجرت أنغام منذ فترة حوارا تلفزيونيا وسألت عن صديقتها المقربة التي تتمنى أن يذهبا معا لرحلة، وأنا أعلم كم أمثل لها وكيف أني أغلى الغاليين على قلبها، لكنها تعمدت ألا تذكرني، ولم تنساني سهوا، لكنها لم تعلم أني لا أنسى أبدا”.

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ومضت “أدركت وقتها أني كنت مندفعة في هذه الصداقة جدا فوق الخيال، مع إنها زميلة ومنافسة، لا أعرف حتى الآن إن كانت تستحق مدى محبتي لها أم لا، ولم أعاتبها لأني لا أحب العتاب، زعلي منها كبير، ولا أريد الحديث معها ومن المستحيل أن تعود علاقتنا كما كانت”.

وأتمت ” غضبي يصبح سيئا، إذا أحسست بالغدر، وأنا شعرت بالغدر مما فعلته أنغام، وما حدث منها موقف معلن لا يكفيه أي اعتذار”.

وأعلنت أنغام زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يذكر أن ياسمين عيسى الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم الذي تزوج من الفنانة أنغام، مؤخرا، تجمعها علاقة نسب بالفنانة أصالة، إذ إن ياسمين ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.

وعقب انتهاء الحلقة، احتلت أصالة، قائمة الأكثر تداولا على تويتر في مصر، وتباينت ردود فعل المستخدمين بين داعم لتصريحاتها التي تهاجم فيها أنغام، وبين من يرى أنها كانت قاسية في تعليقاتها.