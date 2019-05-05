الى القائدين البرهان وحميدتي .. بين يدي شهر رمضان: اطلقا سراح المعتقلين.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> عجبت إذ سمعت الاخ رئيس المجلس العسكري الفريق اول عبدالفتاح البرهان يقول إنهم يعتقلون المتهمين (لمجرد الاشتباه)!

> سألت بعض اساتذة القانون بجامعة الخرطوم عن قانونية الاعتقال بالاشتباه فابدوا استغرابهم واستنكارهم أن يعتقل انسان بدون عريضة اتهام تتحقق النيابة من صحتها وحجيتها.

> قلت لاحد اعضاء المجلس العسكري انكم باعتقال المشتبه فيهم تعملون بنظرية ما سبقكم عليها احد من العالمين تقول بان (المتهم مذنب حتى تثبت براءته) عوضا عن القول القانوني العادل والمتفق عليه في كل الشرائع السماوية والارضية بأن : (المتهم برىء حتى تثبت ادانته).

> ثم ذكرته بقوله تعالى وهو يحذر من الظلم: (والله لا يحب الظالمين) ويا لها من عبارة مخيفة ومرعبة ومزلزلة.

> اقول مذكرا الاخوين الفريقين اوائل البرهان وحميدتي باحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (ادرؤوا الحدود بالشبهات) وحديث (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) وحديث (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

> فانه من الظلم الذي لا ينتطح عليه عنزان ان يعتقل رجل عالم مثل بروف مامون حميدة وزير صحة الخرطوم ومدير جامعة الخرطوم الاسبق وعميد كلية الطب والذي لم يسع الى منصبه الوزاري إنما حمل عليه حملا ولم يتقاض قرشا واحدا من الدولة طوال فترة عمله في الوزارة ثم إنه ليس سياسيا باي حال وكان في طريقه لحضور مؤتمر علمي خارج السودان عندما اعتقل في المطار بلا ادنى حيثيات قانونية ولو لم يعثر عليه في المطار لما اعتقل.

> ذات الشيء اقوله حول المهندس الحاج عطاالمنان الذي غادر موقعه الحكومي قبل سنوات فما الداعي وما حيثيات او بينات اعتقاله؟!

> مولانا احمد هارون الذي ابلى بلاء حسنا في ولاية شمال كردفان حيث استنهض انسانها بمن فيهم البسطاء من مواطنيها واحدث نهضة مشهودة غير مسبوقة ولم يمض شهران منذ تنصيبه في موقعه الجديد كرئيس مفوض للمؤتمر الوطني حتى اعتقل بلا ادنى جريرة!

> النائبان السابقان لرئيس الجمهورية حسبو وكبر .. ماذا جنيا حتى يعتقلا؟ الانهما نواب الرئيس السابق؟! ثم ما هي حيثيات تهمة (رموز النظام) بدون بينة اتهام محددة تحت مادة او مواد قانونية تجرم او تدين مقترف الفعل؟!

> اتساءل مجددا : متى نقيم العدل اخي البرهان اذا لم نقمه الآن بين يدي شهر رمضان وكيف لا نقيمه ونحن نقرأ آياته سبحانه وهي تتوعد الظالمين وتزأر في وجوههم متوعدة اياهم بعدم الفلاح في الدنيا وبعقابه سبحانه في الاخرة؟! (إنه لا يفلح الظالمون)؟!

> اقول هذا وقد بقي لشهر رمضان الكريم يوم واحد وهناك معتقلون اودعوا غياهب السجون بلا تهمة او ادانة في صيف غائظ يستقبلون فيه رمضان داخل زنازين الاعتقال.

> دعوا النيابة تعمل اخواني الكرام والتزموا القانون في دولة علا صراخ شعبها مطالبا باقامة دولة القانون واقيموا المحاكمات المجرمة او المبرئة ثم حتى إن رفضتم اطلاق سراحهم لأي سبب ترونه فما اقل من ان يتم تحريرهم بالضمان المعمول به في ما هو اكبر جرما واقوى بينة.

> ينبغي ان تعلوا شعارات العفو والتصافي والتسامح في بلادنا ونحن نتجه لبدء مرحلة جديدة من مراحل بناء وطننا المأزوم وان نستدبر مشاعر التشاحن والتباغض ولنتأسى برسولنا الكريم الذي اقتدى به الزعيم الجنوب افريقي نيلسون مانديلا حين ردد عبارته الخالدة التي خاطب بها قريشا يوم دخلها فاتحا (اذهبوا فانتم الطلقاء).

> قلت للامام الصادق المهدي قبل اقل من شهر من سقوط نظام البشير في جلسة عشاء في منزله ضمتني مع اخرين فيهم ابنه عبدالرحمن والاخوة احمد هارون وموسى محمد احمد ونبيل اديب .. قلت له ان امامه مثال مانديلا الذي انقذ بلاده بإعمال مبدا (الحقيقة والمصالحة) الذي ابرم على اساسه ميثاق الكوديسا (CODESA) وانقذ به بلاده من فحيح الثارات والتشفي مما قاد الى اقامة دولة جنوب افريقيا الحالية التي تعتبر الاعظم في افريقيا او مثال روبرت موجابي الذي حطم بلاده روديسيا البيضاء (زمبابوي) باعمال الاحقاد والثارات فانحدرت بلاده الى القاع فقرا وبؤسا وتخلفا واضفت مخاطبا الامام الصادق : إنك الاجدر بتبني شعار جدك الامام المهدي (من فش غبينتو خرب مدينتو).

> اقول له وللاخ عمر الدقير انهما المؤهلان لتغيير الروح العدائية التي يقود بها الشيوعيون ورفاقهم من الاحزاب اليسارية الصغيرة تجمع المهنيين واعلان قوى الحرية والتغيير فالشيوعيون لا يصدرون عن قيم هذه البلاد انما من قيم الصراع الطبقي والاحقاد الماركسية الالحادية الغريبة التي استقوها من مجتمعات اخرى لا علاقة لها بمجتمعنا المسلم المتعافي المتصافي.