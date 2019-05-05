الدعم السريع تدخل مدينة كسلا لدعم الأمن

استقبل والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد وعدد من القيادات العسكرية متحرك قوات الدعم السريع الذي وصل الولاية اليوم بغرض إسناد القوات النظامية بكافة مكوناتها وفرض هيبة الدولة وبسط الامن وحماية المواطن .
ورحب همد بمتحرك قوات الدعم السريع مشيدا بدورهم ومجاهداتهم مع القوات المسلحة في كافة المواقع، مؤكداً وقوف القوات المسلحة بالولاية مع قوات الدعم السريع ومساندتها في تنفيذ المهام المطلوبة، داعيا الجميع أن يكونوا على قدر الانضباط، مشيرا الى الترتيبات التي وضعتها الولاية سيتم تنفيذها عبر الطريقة المطلوبة.
من جانبه أكد الرائد نصر الدين الرقيق آدم قائد المتحرك بحسب وكالة السودان للأنباء – جاهزية قوات الدعم السريع لتنفيذ المهام المطلوبة، موضحا أن غايتهم في قوات الدعم السريع حماية الوطن والمواطن ومساندة القوات النظامية الاخرى بالولاية تحقيقا للامن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الفوضى والتفلتات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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