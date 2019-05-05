ازدحام مروري يصيب شوارع الخرطوم بالشلل

التاريخ: 05-مايو-2019
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أصيبت شوارع مدن العاصمة الخرطوم الثلاث: “الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان”، الأحد، بشلل شبه تام نتيجة ازدحام الطرق وتكدس السيارات في الجسور وخاصة تلك الرابطة الخرطوم مع بحري وأمدرمان، الأمر الذي أدى لتذمر عدد كبير من المواطنين.
واشتكى مواطنون بحسب الشروق – من تعطل مصالحهم خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، داعين لضرورة إيجاد معالجة للازدحام والاختلالات.
وأرجع بعض رجال شرطة المرور الازدحام المروري لقطوعات الكهرباء وتوقف الإشارات الضوئية المرورية.
وقال رجال مرور إن بعض السائقين يسهمون في زيادة الازدحام من خلال تسرعهم في قفل الطرق وتجاوز الآخرين.
وشهد جسر “الملك نمر” الرابط بين الخرطوم بحري والخرطوم ازدحاماً مرورياً كبيراً أصاب الحركة فيه بالشلل.
ويشار إلى أن جسر النيل الأزرق مغلق بشكل كامل، وجسر القوات المسلحة بشكل جزئي منذ بداية الاعتصام في السادس من أبريل الماضي، مما أسهم في تفاقم الازدحام، يضاف إلى ذلك خروج المواطنين بأعداد كبيرة بسبب الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، مما أدى لزيادة أعداد السيارات والمارة في الطرق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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