حاكم ولاية أمريكية يعلن خطة لتشريع الماريغوانا الترفيهية

ويسمح مشروع القانون للمواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 عاما بشراء الماريغوانا من أجل استخدامها لأغراض ترفيهية، في مراكز خاصة بتوزيع هذه المادة.
ويفرض مشروع القانون قيودا على كمية المادة المخدرة التي يمكن للمواطن شراؤها، وهي 30 غراما للمقيم في الولاية و15 غراما لغير المقيم.
وبموجب مشروع القانون، ستبدأ سلطات الولاية بمنح التراخيص لمنتجي وموزعي الماريغوانا في مايو-يوليو من العام المقبل.
وجاء الاتفاق على مشروع القانون الجديد بعد نحو عام من الجدل بين المشرعين حول هذه الخطة.
وإذا تم تبني هذا القانون، فسوف تصبح إلينوي الولاية الأمريكية الـ 11 التي يسمح فيها باستخدام الماريغوانا لأغراض ترفيهية.
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