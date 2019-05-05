وقال فاراج ، إن حزبه الجديد تلقى تبرعات من مؤيديه تبلغ حوالي مليوني جنيه إسترليني في غضون أسابيع قليلة ، متوقعا تحقيق الحزب مكاسب كبيرة فى الانتخابات الأوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر ، مشيرا الى أن حزبه يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات البرلمان الأوروبى - كما حذر من صفقة البريكست ، التى يتناقش بشأنها حزبا المحافظين سيغذى أكثر الدعم لحزبه.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإندبندنت " 85 ألف عضو ينضمون لحزب "بريكست" الجديد فى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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