"الإندبندنت " 85 ألف عضو ينضمون لحزب "بريكست" الجديد فى بريطانيا

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن نايجل فاراج، رئيس حزب "استقلال المملكة المتحدة" السابق، والذى كان نواة استفتاء الخروج، تفاخر أن 85 ألف شخص قد انضموا إلى حزبه الجديد Brexit ، متباهيا بأنه أسرع قوة سياسية نمواً في البلاد" معتبرا أنه يحطم نظام الحزبين.

وقال فاراج ، إن حزبه الجديد تلقى تبرعات من مؤيديه تبلغ حوالي مليوني جنيه إسترليني في غضون أسابيع قليلة ، متوقعا تحقيق الحزب مكاسب كبيرة فى الانتخابات الأوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر ، مشيرا الى أن حزبه يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات البرلمان الأوروبى - كما حذر من صفقة البريكست ، التى يتناقش بشأنها حزبا المحافظين سيغذى أكثر الدعم لحزبه.