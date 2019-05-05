اكتمال الاستعدادت الرمضانية بمقر الاعتصام بالخرطوم

أكملت اللجان الفنية بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم، استعدادتها لشهر رمضان، بتركيب خيم جديدة، وتجهيزات مختلفة.

وأعلن مسؤول لجنة الخدمات عن تركيب أكثر من 10 خيم مزودة بجميع وسائل الراحة من ثلاجات ومبردات المياه، لمساعدة المواطنين لقضاء شهر رمضان بكل سهولة ويسر.

وأضاف، “جهزنا الأطعمة والمشروبات، والأسر أبدت استعدادها لتجهيز الفطور في المنازل، وإيصاله إلى ساحة الاعتصام”.

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وأوضح أن اللجان المختصة أكملت استعدادتها، وأعدت برامج نهارية وليلية، للتخفيف عن المعتصمين”.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق” و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.