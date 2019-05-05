بصالات ومبردات هواء المعتصمون يستقبلون رمضان

يجري الآن بباحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة تركيب عشر صالات كبيرة سعة ألف شخص مزودة بجميع وسائل الراحة من ثلاجات ومبردات هواء وغيرها وذلك لاستقبال الشباب المشاركين في الاعتصام من ولايات السودان كافة في شهر رمضان.

وحسب جولة قامت بها وكالة السودان للأنباء لباحة الاعتصام للوقوف على مايدور في ذهن الشباب المعتصمين داخل هذه الصالات والخيام وخرجت بكمية وافرة من المعلومات، حيث توقفت (سونا) عند خيمة أبناء دارفور الذين يرفعون لافتات تتضمن نماذج للعديد من الانتهاكات والخروقات والفظائع الإنسانية التي ارتكبها النظام البائد في إقليم دارفور وقد شملت هذه الانتهاكات حرق القرى وتدمير البنيات التحتية واتلاف المزارع ونحل وسحل وتشريد الأهالي.