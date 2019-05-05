حميدتي يزور جرحى الثورة ويتكفل بعلاجهم بالخارج

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تكفله بعلاج جرحى الثورة بالداخل والخارج. وبحسب صحيفة (الإنتباهة)، الصادرة اليوم (الأحد)، فإن حميدتي زار أمس جرحى ثورة “19 ديسمبر” بمستشفيي رويال كير وفضيل، وأعلن تحمله تكاليف علاجهم أثناء لقاء أسرهم.

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