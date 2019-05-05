الكويت تكشف عدد الوافدين إليها

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة، أن أعداد الوافدين إلى الكويت بلغ أكثر من 3 مليون نسمة بنسبة بلغت 70.3% من إجمالي عدد سكان الكويت البالغ 1.412.264 نسمة".
وأضاف المصدر للصحيفة أن هناك انخفاضا في أعداد الوافدين بنحو 30 ألف نسمة خلال آيار الحالي مقارنة بالشهر الماضي.
والكويت دولة عربية تقع في الشرق الأوسط، حيث يحدها من الشمال والغرب العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17،818 كيلومتر مربع، وأهم مدنها الأحمدي والسالمية وحولي.
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