ارتفاع حصيلة قتلى إعصار فانى بالهند لـ 33 شخصا

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية عن مسئول طبى ببلدة "بورى" قوله إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة فى بلدة "بورى"، فضلا عن إصابة نحو 300 شخص، وكان قد تم الإبلاغ -فى وقت سابق- عن 12 حالة وفاة فى أجزاء أخرى بالولاية.
وعانت بلدة بوري، التى تقع مباشرة فى مسار الإعصار، من أضرار بالغة حيث تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى 200 كيلومتر فى الساعة ما أدى إلى تدمير أسقف المنازل المصنوعة من القصدير واقتلاع عشرات الأشجار وأعمدة الكهرباء وأبراج اتصالات الهواتف المحمولة.
وأدى فانى، أقوى إعصار يضرب ولاية أوديشا منذ 43 عامًا، إلى قطع إمدادات المياه وخطوط النقل، وذلك وفقا لبيان الوزير الأول فى حكومة ولاية أوديشا نافين باتنايك.
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