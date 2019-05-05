حزب "فوكس" اليمينى يعد بإغلاق 15 مسجدا فى برشلونة

وقال "إجناثيو جاريجا" العضو فى حزب فوكس ، إنه يعارض بشدة أن "رمضان يتم الترويج له بالمال العام" ويدين أن مجلس مدينة برشلونة ، خصص أموال لإضاءة الشوارع التقليدية احتفالا بشهر رمضان.
وأشارت الصحيفة إلى أن فوكس يريد إدانة مجلس بلدية برشلونة لإهدارها المال العام للاحتفال بشهر رمضان ، حيث يرى الحزب الذى يمثل اليمين المتطرف فى إسبانيا إن المهاجرين المسلمين ليس لهم علاقة بالثقافة الكتالونية والاسبانية.
كما يقترح جاريجا تشديد اللوائح لإغلاق المساجد السلفية والمتطرفة ، لأنها تنتهك المبادئ الدستورية والأمنية ، كما يقترح طرد الأئمة الذين ينتشرون الأصولية واحتقار النساء، و التطرف.
وقال جاريجا "الهجمات التى حدثت فى رامبلاس فى برشلونة فى 17 أغسطس 2017 تسلط الضوء على الخطر الكبير الذى يشكله الارهاب على برشلونة واسبانيا.
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