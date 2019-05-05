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موكب ملك تايلاند يجوب شوارع بانكوك بمناسبة تتويجه

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جاب موكب ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، الذي جرت مراسم تتويجه الرسمية أمس السبت، شوارع العاصمة بانكوك اليوم.

وهتف المواطنون الذين وقفوا على جوانب الطرقات خلال مرور الموكب الملكي: "يحيا الملك!"

ومن المتوقع أن يزور الموكب الملكي أهم المعابد البوذية في المدينة وسيحيي المواطنين، كجزء من مراسم تتويج رسمية تستمر لمدة 3 أيام.

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