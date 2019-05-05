وهتف المواطنون الذين وقفوا على جوانب الطرقات خلال مرور الموكب الملكي: "يحيا الملك!"
ومن المتوقع أن يزور الموكب الملكي أهم المعابد البوذية في المدينة وسيحيي المواطنين، كجزء من مراسم تتويج رسمية تستمر لمدة 3 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر موكب ملك تايلاند يجوب شوارع بانكوك بمناسبة تتويجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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