صحيفة: امرأة في سلاح الفرسان الملكيين البريطاني لأول مرة منذ 359 عاما

وذكرت صحيفة "صاندي التايمز" البريطانية أنه تم تجنيد أول امرأة في سلاح الفرسان لأول مرة منذ 359 عاما.
وكشفت الصحيفة عن الفتاة التي جندت وهي نينا كروكر البالغة من العمر 29 عاما حيث أصبحت أول امرأة في التاريخ تنضم إلى سلاح الفرسان للملكة إليزابيث الثانية.
وقالت كروكر، إن تعيينها في سلاح الفرسان يدل على أن "الفتيات يتمتعن بقدر قدرة الرجال"، مشيرة إلى أنها "ترعرعت دائمًا مع الرجال" وترى نفسها كواحدة منهم في الحراسة. وقالت لصحيفة التايمز: "لا أفكر حقًا في كونى امرأة لأننى أرى نفسي واحدا منهم".
يذكر أن سلاح الفرسان مكلف بحماية المساكن الملكية في المملكة المتحدة، ويخدم السلاح أيضا في عدد من الأحداث من بينها حفلات عيد ميلاد الملكة وحفلات الزفاف الملكية.
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