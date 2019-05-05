الشرطة السورية تنظم كرنفال سيارا وسط العاصمة دمشق

نظمت وزارة الداخلية السورية عرضا كرنفاليا بمشاركة سيارات ودراجات شرطة المرور في منطقة باب مصلى في العاصمة السورية دمشق بمناسبة يوم المرور العالمي.

وذكرت وكالة "سانا" أن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية نظمت أمس السبت عرضاً كرنفالياً بمشاركة دراجات وسيارات شرطة المرور أمام مبنى الإدارة في باب مصلى بدمشق وذلك بمناسبة يوم المرور العالمي.

وقال المقدم أنس الحسن إن "الكرنفال يوجه رسالة توعية للمواطنين للتنبيه من أخطار حوادث السير وضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة لافتاً إلى أن أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في تناقص نتيجة زيادة الوعي المروري لدى المواطنين".

ويعتبر الرابع من مايو/أيار من كل عام يوماً عالمياً للمرور بعد أن تنبه المجتمع الدولي إلى حجم الكارثة التي تزداد وضرورة وضع ضوابط صارمة والتنبيه لهذا المرفق الحيوي الحساس.