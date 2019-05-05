رئيس المعارضة الفنزويلية: الجيش دوره أساسى فى وضع البلاد

أبرز رئيس المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، فى رسالة بعثها إلى القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، الدور الهام الذى يلعبه الجيش فى استعادة الديمقراطية فى فنزويلا، وقال "رؤيتنا هى أن يكون لدى القوات المسلحة قدرات من الدرجة الأولى".

ووفقا لصحيفة "الناثيونال" الأرجنتينية فقال جوايدو "الوضع السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى بلدنا غير مستدام ويتطلب تغييرات هيكلية عاجلة"، مضيفا "للقيام بهذه المهمة التاريخية ، فإن دور المؤسسة العسكرية أساسى".

وأكد أنه سيعزز مستقبلاً أفضل للمؤسسة العسكرية ودعا القادة العسكريين إلى العودة إلى الدستور لتحقيق انتقال سلمى.

وقال رئيس المعارضة الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد "لدى الجمهورية قواتها المسلحة، من أجل توطيد التغيير الديمقراطي الذى تتطلع إليه ، ولعبها الدور الإيجابى والحاسم الذى يقابلها فى بناء تلك فنزويلا المزدهرة ، الديمقراطية ، المهمة ، المجيدة ، ومؤسسى الوطن الأم ".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الفنزويلى لا يزال يؤيد بشدة الرئيس نيكولاس مادورو، رغم أن هناك عدد من الجنود الفارين، إلا أنه منذ اللحظة الأولى فى الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد وأعلن تأييده ومساندته لمادورو.