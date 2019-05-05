والي جنوب دارفور: لن نسمح بالاعتصام أمام مقر القيادة

أكد والي جنوب دارفور المكلف، اللواء ركن هاشم خالد محمود، أنه لن يسمح مرة أخرى بتواجد المعتصمين أمام القيادة العامة أو مبنى أمانة حكومة الولاية، وشدد على أن للمعتصمين الحق في اختيار أي مكان آخر للاعتصام.

وكشف محمود في مؤتمر صحفي، يوم السبت، الأحداث التي شهدتها نيالا عن مسيرة سلمية انطلقت من معسكر عطاش للنازحين بحوالي (5) آلاف شخص وتحولت إلى مسلحة وعدوان على القوات المسلحة، بعد وصولهم قيادة الفرقة 16 مشاة، وأشار إلى أن المتظاهرين هجموا على القوات المسلحة، وحاولوا الاستيلاء على سيارات تخص القوات المسلحة.

وأبان الوالي أنه تمت إصابة (4) من أفراد القوات المسلحة والدعم السريع إصابات بليغة، نقلوا إلى مستشفى نيالا العسكري، بينما تم تهشيم زجاج العربات ولا توجد إصابات وسط المتظاهرين، وأشار إلى أن القوات المشتركة تعاملت مع المتظاهرين بسلمية، وأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع، مؤكداً أنه لن يتهاون في حفظ الأمن وأرواح وممتلكات المواطنين.

ولفت الوالي إلى أن المتظاهرين انضموا إلى المعتصمين من تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير أمام القيادة، ولكنه عاد وقال لم نتهمهم حتى نسمع منهم، وبعد تفريقهم ذهبوا إلى السوق وتم نهب ممتلكات الباعة المتجولين وأصحاب الدرداقات.