انطلاق بطولة كرة القدم الخماسية في الثالث من رمضان

أكد العميد (م) عصام الدين عبدالله حامد رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية والصالات في الاتحاد السوداني لكرة القدم؛ انطلاق بطولة كرة القدم الخماسية الرمضانية في الثالث من شهر رمضان المعظّم بصالة المرحوم هاشم ضيف الله، وذلك بمشاركة (16) نادٍ.، وسيكون الختام يوم 24 رمضان.
وأضاف العميد عصام أن الترتيبات تمضي على قدم وساق من أجل إنجاح المنافسة الراتبة في الشهر الكريم وناشد كل وسائل الإعلام بالحضور من أجل التغطية والمتابعة متمنياً التوفيق لكل الفرق المشاركة خلال فعاليات رمضان.
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