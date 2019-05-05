وشددت المصادر للصحيفة اليوم الأحد على أن الضربات المكثفة على مواقع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في القطاع ستتواصل، وليست هناك نية لدى الجيش الإسرائيلي لوقفها.
وسبق أن أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات العسكرية في القطاع ستتواصل طالما تطلق صواريخ منه على إسرائيل.
وكانت "هآرتس" قد نقلت أمس عن مصدر دبلوماسي في غزة قوله إن الفصائل الفلسطينية ستواصل إطلاق الصواريخ عبر حدود القطاع طالما يسقط ضحايا فلسطينيون.
وجاء ذلك على خلفية جولة جديدة من التصعيد حول غزة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين من الطرفين، وذلك بعد حادثة قتل فيها أربعة فلسطينيين وأصيب عسكريان إسرائيليان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية إسرائيلية: لا نية لوقف الضربات المكثفة على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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