رسميًا.. البايرن يعلن رحيل ريبيري

وقال الفريق البافاري في بيان نشره اليوم عبر حسابه في تويتر: "ريبيري لن يجدد عقده مع الفريق، وسيرحل مع نهاية الموسم الحالي.. شكرا لك فرانك على كل شيء".
وسيرافق ريبيري زميله الهولندي، آريين روبن، الذي أعلن البايرن في وقت سابق، رحيله أيضا مع نهاية الموسم الحالي.
وقال ريبيري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: "حققت حلمي بالانضمام للبايرن، الوداع لن يكون سهلا، لكن يجب ألا ننسى أبدا ما حققناه معا، لقد فزنا بـ20 بطولة تقريبا".
وانضم ريبيري (36 عاما) إلى صفوف البايرن عام 2007، قادما من نادى مارسيليا الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، وخاض مع الفريق البافاري 422 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 123 هدفا.
ولم يحدد بعد الدولي الفرنسي السابق، موقفه من خوض تجربة جديدة، أو إنهاء مسيرته في عالم كرة القدم.
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