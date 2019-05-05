أزﻣﺔ ﺧﺒﺰ تجتاح ﺑﺤﻠﻔﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﻔﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ ﺃﻣﺲ ﺃﺯﻣﺔ ﺧﺒﺰ، ﻭﺷﻜﺎ ﻣﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺳﻌﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺨﺎﺑﺰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺟﻨﻴﻬﺎﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ بحسب ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﻣﺲ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻭﻣﺘﺎﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻄﻴﻌﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺃﻭﺿﺤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً، ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺨﺒﺰ ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺳﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻭﺇﻥ ﻣﺨﺎﺑﺰﺍ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 16 الى 20 ﺟﻮﺍﻻ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ 7 ﺟﻮﺍﻻﺕ ﻓﻘﻂ. ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺨﺒﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﺤﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺺ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺤﻠﻔﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ 5 ﺟﻮﺍﻻﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺟﻮﺍﻻﻥ ﻣﺴﺎءﺍً. المادة السابقة الفاضل (أبو شنب) و الثلاثي يفشلون في إختبارات الفيفا للحكام المقالة القادمة اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

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