مريم: مقترحات الوساطة تجاوزت اعلان قوى الحرية والتغيير

كشفت الدكتورة مريم الصادق القيادية بقوى اعلان الحرية والتغيير عن تطورات في المشهد السياسي في اعقاب الوساطة التي يقودها كرام السودانين بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وقالت في برنامج حوار المستقبل الذي بثته قناة النيل الأزرق مساء السبت، ان مقترحات الوساطة جبت وثيقة قوى اعلان الحرية والتغيير وتم تجاوزها فعلياً.

واضافت ستكون هناك مشاركة في المجلس التشريعي من القوي السياسية والمجتمعية ونسبة كبيرة منها للقوى غير المنضوية تحت اعلان الحرية والتغيير، فضلاً عن تمثيل للمراة بنسبة 40% في كل مستويات الحكم. واكدت دكتورة مريم على الروح التصالحية العالية وقالت سنعبر هذه المرحلة بنجاح، مضيفة هناك تجاوب بين الاطراف ولا وجود لعقلية المحاصصة. وقالت نريد ان نبني السودان الذي نستحقه بثبات ولن نعمل بردة فعل تجاه شخص ومنفتحون على جيراننا وعلى دول الخليج ونامل الدخول معهم في شراكة مكسبية حقيقية واوضحت في هذا الخصوص ان العلاقات السودانية الخليجية هي علاقة شعوب حقيقية وعلاقة اسر. Advertisements وزادت نريدها علاقة مكسبية مبنية على مصالح مشتركة وشفافية وكذلك مع مصر ودول الجوار الاخرى واكدت انه سيتم عقد مؤتمر للامن الاقليمي في هذا الصدد. كما تحدثت عن زيارتها للامارات وقالت انها ذهبت لشكر السلطات الاماراتية على وقوفها وتعاونها معهم واستجابتهم لاستضافة الامام الصادق المهدي. واكدت الدكتورة ان الشباب هم حراس الثورة وهناك حديث عن برامج لهم، مبينة ان سلطات المجلس السيادي الذي تحدثت عنه الوساطة رمزية محدودة وهو محل اجماع، الى جانب وجود مجلس خاص بالدفاع والامن القومي اما الحكومة فهي حكومة اكفاء يتم التشاور مع الاخرين من اصحاب الكفاءة لتنفيذ برامج تدعم بواسطة مجلس تشريعي قوي يحرس مكاسب الثورة ويتابع اداء الحكومة بعين فاحصة. وابانت القيادية بقوى اعلان الحرية والتغيير بانها تتحدث عن نهج كامل فيه ترابط للسلطات والاستفادة من ذهنية الثورة والبناء على اجمل ما فينا، مشددة على اهمية تحديد مدنية السلطة وعن الفترة الزمنية للحكومة الانتقالية . واوضحت ان هناك مجهودات نسعى لوضعها في سياسات وبرامج للوصول الى ممارسة ديمقراطية مباشرة، وكشفت في هذا الخصوص عن اخضاع مقترح دفعت به وساطة اساتذة جامعة الخرطوم يتعلق باجراء انتخابات على مستوي الحكم المحلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مريم: مقترحات الوساطة تجاوزت اعلان قوى الحرية والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.