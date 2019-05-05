“الكهرباء” تبشر بوقف برمجة القطوعات خلال رمضان .

بشرت وزارة الكهرباء مواطني ولاية الخرطوم بأنه لن تكون هناك برمجة لقطوعات الكهرباء، خلال رمضان المعظم. وعقد والي الخرطوم المكلف، الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق، اجتماعاً موسعاً مع إدارة الكهرباء، ووجه بوضع المعالجات الفورية للكهرباء.
وأكد والي ولاية الخرطوم أهمية توفير المياه والكهرباء بالولاية وانسيابهما؛ خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان المعظم، ووقف على الموقف الحالي والإشكالات التي تواجه المياه والكهرباء.
ووجه جهات الاختصاص بالعمل على حلها فوراً، وذلك لارتباط المياه والكهرباء بحياة المواطن مباشرة، كما وجه أيضاً بتفعيل دور الغرفة الخاصة بحل أزمة المياه والكهرباء، لأنها أصبحت الآن تمثل هماً وهاجساً لمواطن الولاية.
من جهته، أكد وكيل وزارة الكهرباء بحسب شبكة الشروق – أنه لن تكون هنالك قطوعات في المستقبل يمكن أن تتأثر بها المياه، ووعد بحل كافة معوقات قطوعات الكهرباء، مبشراً المواطنين بأنه لن تكون هنالك برمجة للقطوعات، خاصة في شهر رمضان، وأن الأولوية للقطاع السكني.
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