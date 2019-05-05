“الكهرباء” تبشر بوقف برمجة القطوعات خلال رمضان .

بشرت وزارة الكهرباء مواطني ولاية الخرطوم بأنه لن تكون هناك برمجة لقطوعات الكهرباء، خلال رمضان المعظم. وعقد والي الخرطوم المكلف، الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق، اجتماعاً موسعاً مع إدارة الكهرباء، ووجه بوضع المعالجات الفورية للكهرباء.

وأكد والي ولاية الخرطوم أهمية توفير المياه والكهرباء بالولاية وانسيابهما؛ خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان المعظم، ووقف على الموقف الحالي والإشكالات التي تواجه المياه والكهرباء.