نشرة الظهيرة.. رسالة للصادق المهدي.. ومفأجاة بشأن الانتخابات المبكرة

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



الصادق المهدي يدعو دول الخليج إلى المساهمة في إعادة إعمار السودان

وصف السياسي السوداني البارز الصادق المهدي دور الجيش في عزل الرئيس عمر البشير بأنه كان محوريًّا، ما يجعله شريكًا مهمًّا في عملية التغيير التي حدثت في البلاد.

وقال المهدي، الذي انتزع منه البشير السلطة المنتخبة بانقلاب الإنقاذ سنة 1989، إن ما قام به قادة الجيش «انحياز للشعب وليس انقلابًا»، لأنهم رفضوا تنفيذ أوامر البشير بضرب المعتصمين. ووصف هذا بأنه «عمل حميد يشفع لهم، إذ إنهم كانوا جزءًا من النظام». مشيرًا إلى أنهم أوقفوا مجزرة محققة.

وأوضح المهدي أن الانحياز للشعب أنجح الثورة، مبرزًا أن «المجلس العسكري الذي أبعد البشير، وامتنع عن فض الاعتصام بالقوة، له الحق في المشاركة في الفترة الانتقالية».

ودعا المهدي دول الخليج إلى «مشروع مارشال خليجي» لإعادة إعمار السودان، وقال: «أناشد أهلنا في الخليج بعقد مؤتمر يقدم مشروع مارشال للتنمية في السودان».

وتابع: البشير لوث سمعة السودان، ما جعل الناس يصفونه بالكذاب، فهو يغازل أمريكا تارة، ويطلب الحماية من روسيا، وكل علاقاته انتهازية، مؤكدًا أنه يؤيد تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليحاكم كمجرم حرب.

وقطع المهدي بعدم ترشحه لرئاسة البلاد في أعقاب الفترة الانتقالية، وقال إن له مهامّ أخرى كثيرة ينشغل بها، ومن بينها كتابة «السيرة النبوية» برؤية حداثية، موضحًا أن حزبه لن يشارك كذلك في الفترة الانتقالية، وأن دوره سيكون خلالها «مهندسًا وليس مقاولًا».

وأبدى المهدي قلقه على ما يحيط بالفترة الانتقالية. مشددًا على أهمية الاستعانة بخبراء، وقال في هذا السياق: «أخشى ألا يستطيع مجلس الوزراء الانتقالي تحقيق الأهداف المنوطة به».

واعتبر المهدي اعتصام الشباب أمام قيادة الجيش واستمراره بمثابة «عودة الروح للسودان حجمًا وحماسة»، وأشار إلى أن الحشود الكبيرة لعبت دورًا مهمًّا في التغيير، الذي حدث برفض قادة الجيش أوامر البشير.

صحيفة: "العسكري الانتقالي" يدرس إقامة انتخابات مبكرة

وقالت صحيفة "المجهر الساسي" الصادرة بالخرطوم، الأحد، نقلا عن مصادر إن المجلس العسكري قد يخاطب الاتحاد الإفريقي لإقامة انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم يتوصل لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول السلطة المدنية.

وأرجعت الصحيفة خطوة المجلس العسكري إلى حرصه على تجنب تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية.

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وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أعطى المجلس العسكري مهلة 60 يوما لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

قرقاش يحمّل "الإخوان" المسؤولية عن أزمة السودان

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنّ السخط السياسي الحالي في السودان، يأتي في المقام الأول بسبب رفض الشعب حكم جماعة "الإخوان" العسكري الطويل.

وغرّد قرقاش عبر حسابه على "تويتر" أمس السبت: "من المهم أنّ نتذكر أنّ السخط السياسي الحالي في السودان، هو في المقام الأول رفض لحكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل"، مضيفا: "بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان".

وكان قرقاش دعا في تغريدة مطلع الشهر الحالي، إلى انتقال سلس ومنظم للسلطة في السودان، معتبرا أنّ الشرق الأوسط لا يحتاج للمزيد من الفوضى التي شهد الكثير منها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

مقتل متظاهر إثر احتجاجات بغرب السودان

توفي متظاهر سوداني متأثرا بجروح أصيب بها خلال صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين من معسكر نازحين في ولاية دارفور، حسب ما أفاد به مسؤولون طبيون الأحد.

واندلعت أعمال عنف السبت حين اشتبك متظاهرون من مخيم عطاش مع جنود وقوات شبه عسكرية في مدينة نيالا عاصمة ولاية دارفور، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت لجنة أطباء تشكل جزءا من حملة التظاهر ضد المجلس العسكري السوداني الحاكم في بيان "توفي شخص جراء جروح في البطن (أصيب بها) أثناء تفريق قوات الأمن للمتظاهرين في نيالا".

وأكد مسؤول طبي في مستشفى في دارفور نقل إليها المتظاهر، مقتله.

"الانتقالي السوداني" يوافق على "مجلس السيادة" بشروط

وافق المجلس الانتقالي السوداني، اليوم الأحد، على مجلسين، أحدهما "مجلس سيادة" بأغلبية مدنية، والآخر "مجلس دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.

ووفقا لقناة "العربية"، "اشترط المجلس الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة".

وقال: "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن "الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية".

