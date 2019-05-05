إقالة مدير الادارة العامة للحج والعمرة

علمت مصادر بصدور قرار من رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قضى بإعفاء مدير الإدارة العامة للحج والعمرة علي شمس العلا التهامي . وإستبق القرار الصادر السادس والعشرين من أبريل الماضي أعمال لجنة خاصة من المراجع العام وجهها البرهان بمراجعة حسابات الحج والعمرة . وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للإرشاد والاوقاف أبوبكر عثمان، والذي لايزال يمارس مهامه قد تسلم القرار من المجلس العسكري وقام بدوره بتسليمه لشمس العلا

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