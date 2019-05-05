3 قرارات جرئية من المجلس الإنتقالي بالسودان.. تعرف عليهم

عدة قرارات إتخذها المجلس الإنتقالي العسكري خلال الساعات الماضية في ظل تترقب قوى المعارضة لرده بشأن مقترحاتها لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية.

ودعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المتظاهرين للتمسك بسلاح السلمية الذي يعتبر أقوى الأسلحة التي زعزعت عرش الطغاة، مناشدة أهالي مدينة نيالا والمناطق المجاورة في دارفور للخروج للشوارع لاستعادة اعتصامهم الباسل أمام مقر الفرقة ١٦ مشاة.

والخميس الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان رسمياً عن تسلمه الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد، والمقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، متعهدا بدراستها والرد عليها.

ونصت الوثيقة الدستورية التي سلمتها قوى إعلان الحرية والتغيير على مد الفترة الانتقالية 4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتكوين مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

كما طالبت بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.

وقالت صحيفة "المجهر الساسي" الصادرة بالخرطوم، الأحد، نقلا عن مصادر إن المجلس العسكري قد يخاطب الاتحاد الإفريقي لإقامة انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم يتوصل لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول السلطة المدنية.

وأرجعت الصحيفة خطوة المجلس العسكري إلى حرصه على تجنب تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية.

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وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أعطى المجلس العسكري مهلة 60 يوما لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

ووافق المجلس الانتقالي السوداني، اليوم الأحد، على مجلسين، أحدهما "مجلس سيادة" بأغلبية مدنية، والآخر "مجلس دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.

ووفقا لقناة "العربية"، "اشترط المجلس الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة".

وقال: "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن "الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية".

كما أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، أن الوزارة نفذت قرار المجلس العسكري الانتقالي بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج.

وقامت السودان بما يجب من اجراءات وترتيبات لتنفيذ القرار، وإبلاغ الدول التي كان السفراء المعنيون معتمدين لديها، واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تضمن عدم تأثر العمل بالبعثات المعنية.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية ،”إن وزارة الخارجية تضطلع بدورها المطلوب منها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان بكل مهنية ووطنية، وهي على تواصل مستمر مع المجلس العسكري الانتقالي وتلتزم بكل توجيهاته وقراراته”