صحيفة: "العسكري الانتقالي" يدرس إقامة انتخابات مبكرة

وقالت صحيفة "المجهر الساسي" الصادرة بالخرطوم، الأحد، نقلا عن مصادر إن المجلس العسكري قد يخاطب الاتحاد الإفريقي لإقامة انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم يتوصل لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول السلطة المدنية.

وأرجعت الصحيفة خطوة المجلس العسكري إلى حرصه على تجنب تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أعطى المجلس العسكري مهلة 60 يوما لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

ودعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المتظاهرين للتمسك بسلاح السلمية الذي يعتبر أقوى الأسلحة التي زعزعت عرش الطغاة، مناشدة أهالي مدينة نيالا والمناطق المجاورة في دارفور للخروج للشوارع لاستعادة اعتصامهم الباسل أمام مقر الفرقة ١٦ مشاة.

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والخميس الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان رسمياً عن تسلمه الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد، والمقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، متعهدا بدراستها والرد عليها.

ونصت الوثيقة الدستورية التي سلمتها قوى إعلان الحرية والتغيير على مد الفترة الانتقالية 4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتكوين مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

كما طالبت بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.