قرقاش يحمّل "الإخوان" المسؤولية عن أزمة السودان

وغرّد قرقاش عبر حسابه على "تويتر" أمس السبت: "من المهم أنّ نتذكر أنّ السخط السياسي الحالي في السودان، هو في المقام الأول رفض لحكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل"، مضيفا: "بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان".
وكان قرقاش دعا في تغريدة مطلع الشهر الحالي، إلى انتقال سلس ومنظم للسلطة في السودان، معتبرا أنّ الشرق الأوسط لا يحتاج للمزيد من الفوضى التي شهد الكثير منها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وعزل الجيش السوداني يوم 11 أبريل الماضي الرئيس عمر البشير، عقب فترة حكم امتدت منذ العام 1989، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نوفمبر الماضي، وشكّل الجيش السوداني مجلسا عسكريا انتقاليا، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة التي قادت الاحتجاجات الشعبية، بشأن كيفية إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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