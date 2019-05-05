مقتل متظاهر إثر احتجاجات بغرب السودان

واندلعت أعمال عنف السبت حين اشتبك متظاهرون من مخيم عطاش مع جنود وقوات شبه عسكرية في مدينة نيالا عاصمة ولاية دارفور، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقالت لجنة أطباء تشكل جزءا من حملة التظاهر ضد المجلس العسكري السوداني الحاكم في بيان "توفي شخص جراء جروح في البطن (أصيب بها) أثناء تفريق قوات الأمن للمتظاهرين في نيالا".
وأكد مسؤول طبي في مستشفى في دارفور نقل إليها المتظاهر، مقتله.
ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز قبل أن تتصاعد وتتوسّع إلى كل أنحاء البلاد ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش في 11 نيسان/أبريل.
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