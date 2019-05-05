الفاضل (أبو شنب) و الثلاثي يفشلون في إختبارات الفيفا للحكام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حقق الحكام السودانيين نتائج متباينة في الكورس المُنظم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لاختبارات لياقة الحكام الدوليين.

وشارك في الكورس كل الحكام الدوليين ماعدا وليد محمد احمد ومحمد عبد الله نيالا الذين تجاوزوا الاختبارات في المغرب ويشاركون حالياً في ورشة الكاف لإدارة بطولة امم افريقيا المرتقبة ..

وتمكن ثلاثة حكام وسط من أصل ستة بقيادة صبري عبد الله، محمود شانتير وصديق الطريفي من اجتياز الاختبارات بنجاح.

وبالمقابل فشل كل من الحكم الفاضل أبو شنب ومعتز عبد الباسط وعادل مختار في اجتياز اختبارات “الكوبرتست” وفشل أيضاً الحكام المساعدين الثنائي ناجي الفاتح والمعز شطة ا في اجتياز الاختبارات.

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وحمل الحكام، سكرتير لجنة التحكيم المركزية المسؤولية الكاملة وراء تراجع وتدني النتائج واشاروا إلى أنه لم يقم بدوره فيما يتعلق بالتجهيز و تهئية الحكام المشاركين.

وينوي الحكام الدوليين والقوميين تنظيم اعتصام أمام مقر اتحاد الكرة بالخرطوم منتصف الأسبوع الجاري تنديدا بالسياسات التي يقود بها سكرتير لجنة الحكام عامر عثمان العمل.

وقال مصدر موثوق لـ “باج نيوز” أن العلاقة بين الحكام الدوليين وسكرتير اللجنة عامر عثمان وصلت إلي طريق مسدود، وأشار إلى مقاطعة الحكام الدوليين لمباراة الهلال والشرطة القضارف التي جرت مساء اليوم.

وعلم ( باج نيوز) بأن سكرتير لجنة الحكام استعان بطاقم تحكيمي بعيد عن ادارة المواجهات لإدارة مباراة هلال الفاشر ومريخ كوستي في الدوري الوسيط بعد أن توالت اعتذارات الحكام عن العمل.