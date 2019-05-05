د.شداد يرفض إيقاف الدوري السوداني الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكَّد كمال شداد، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السوداني، أن الدوري الممتاز يواجه مشكلة، في ظل الظروف الأمنية، والسياسية بالسودان، مشيرًا إلى أنه لن يُعرِّض الكرة السودانية لنكسة حدثت قبل 43 عامًا.

ويواجه الموسم الكروي بالسودان، شبه أزمة، بعد أن علق اتحاد الكرة مباريات الدوري لأجل غير مسمى، بعد الاعتداء على حكام مباراة المريخ والهلال الأبيض، إلى جانب مذكرة ستقدمها الأندية، تطالب بتجميد المسابقة.

وقال شداد في تصريحات : “أمن وسلامة الفريقين وحكام أي مباراة، هو الأهم بالنسبة لنا”.وأضاف: “اللجنة المنظمة للمسابقات، خاطبت اليوم رسميًا، الأجهزة الأمنية، لتقييم الناحية الأمنية بشكل رسمي، حتى يقوم اتحاد الكرة بتقييم الأمر، وربطه بمباريات الدوري الممتاز”.

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وأبدى شداد انزعاجه الشديد من إمكانية إيقاف الدوري السوداني، لحوالي 4 أشهر قبل بدء الموسم الجديد.

وأوضح: “لن أعيد تكرار نكسة الرياضة الجماهيرية مرة أخرى على حساب تدمير الكرة السودانية”.

وتعتبر قرارات الرياضة الجماهيرية، التي أصدرها رئيس جمهورية السودان السابق، جعفر نميري، في أبريل/نيسان 1976، بحل الأندية والاتحادات، سببًا رئيسيًا في تدمير إرث الكرة السودانية.