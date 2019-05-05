بالصور.. “مصر والسودان” أبرز القطع الفنية المباعة فى مزاد بلندن.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

باعت دار بونهامز للمزادات العالمية العديد من الأعمال الفنية لرواد الحركة التشكيلية المصرية، مساء أمس، فى لندن، التى تحمل عنوان “الفن الحديث والمعاصر فى الشرق الأوسط”.

ومن أبرز اللوحات المباعة لوحة “صياد السمك” للفنانة تحية حليم بـ15,062 ألف جنيه إسترلينى، كما بيعت لوحة فنية أخرى لها بعنوان “عيد الأضحى” بـ18.812 ألف جنيه إسترلينى.

وتم بيع لوحة الفنان سمير رافع التى تحمل عنوان “زوجين وكلب” بـ18.812 جنيه إسترلينى، والقطعة الفنية للفنان محمود موسى التى تحمل عنوان “مصر والسودان” ويبلغ ارتفاعها 78 سم بـ20.062 ألف جنيه إسترلينى.