اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رونالدو يكشف حقيقة نيته الانتقال لنادي برشلونة

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف النجم البرتغالي ، لاعب يوفنتوس الإيطالي، حقيقة الأخبار المتدوالة حول رحيله السيدة العجوز خلال الميركاتو الصيفي وتوجهه صوب .

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أكد رونالدو، أنه لا يتوقع أن ينتقل يوما من ناديه الحالي يوفنتوس إلى برشلونة، وذلك بسبب ماضيه في .

وقال رونالدو، في تصريحات “نادي برشلونة ليس لي”، مضيفا: “لقد زرت برشلونة مرة أو مرتين، ولدي انطباع بأن سكان المدينة لا يحبونني كثيرً، وهذا طبيعي لأننا كنا منافسين”.

Advertisements

كما اغتنم رونالدو الفرصة للإشادة بمشجعي ريال مدريد، وأصر على أنه ليس لديه أي مشكلات مع مدريد.
ووافق اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على دفع 17 مليون جنيه إسترليني وقبول عقوبة السجن لمدة 23 شهرا مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالاحتيال الضريبي خلال تواجده بإسبانيا.

وعندما سُئل عن إمكانية أن يصبح مدربا مع نهاية مسيرته الكروية كلاعب، أجاب بثقة كبيرة على سؤال صحيفة «إل بايس» اليومية الإسبانية: “لا أستبعد ذلك”.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يكشف حقيقة نيته الانتقال لنادي برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا