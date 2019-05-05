برشلونة يسقط بثنائية أمام سيلتا فيغو

الخليج 365 :

حقق فريق سيلتا فيغو فوزاً مهماً على حساب بطل مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم فريق برشلونة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب (بالايدوس) ضمن الجولة الـ36 من الليغا.

ودخل البرسا اللقاء بتغييرات عديدة لجأ لها إرنستو فالفيردي، في ظل رغبته في منح لاعبيه الأساسين لإراحة قبل إياب الدور نصف النهائي، ليتم تعويضهم بالعناصر الشابة، أمثال المدافع الفرنسي جان كلير توديبو والسنغالي موسى واغي وريكارد بويغ.

ومنح المدرب الباسكي راحة للعديد من نجوم الفرق كالحارس الألماني تير شتيغن والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس وسيرجي ربورتو خارج القائمة، بينما جلس فيليبي كوتينيو على مقاعد البدلاء.

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وجاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني، إذ بادر المهاجم الأورغواياني ماكسي غوميز بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 67، فيما أضاف إيغو أسباس هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من علامة الجزاء، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 17 هدفاً.

وكانت النقاط الثلاث مهمة للغاية للفريق الغاليثي الذي ابتعد عن مناطق الهبوط بعد أن رفع رصيده لـ40 نقطة يرتقي بها للمركز الـ14. على الجانب الآخر، ظل رصيد البلاوغرانا عند 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 9 نقاط عن الأتلتي الذي خسر أمام مضيفه إسبانيول بثلاثية نظيفة.

ويستعد البرسا لخوض مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام مضيفه ليفربول الإنكليزي مساء الثلاثاء المقبل، علما بأنه وضع قدما في النهائي بعد أن فاز في الذهاب على ملعب (الكامب نو) بثلاثية نظيفة.