غارة إسرائيلية على قطاع غزة والمقاومة ترد برشقات من الصورايخ الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، استهدافها مدينة عسقلان الإسرائيلية بخمسين قذيفة صاروخية.

وقالت غرفة العمليات في بيان: “المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صواريخ جديدة وصافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي ومنظومة القبة الحديدية تحاول التصدي والاعتراض”.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان لوكالة “سبوتنيك”، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ بناية في حي الرمال وسط غزة.

وأفاد وسائل إعلام محلية بسقوط شهيد وجرح آخرين في القصف الإسرائيلي على منطقة وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي أوفبر جندلمان إنه “منذ، صباح السبت، أطلقت حماس والجهاد الإسلامي نحو ٢٠٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت بطاريات القبة الحديدية من إسقاط العشرات منها”.