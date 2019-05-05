أردوغان يعلق على استهداف إسرائيل لمقر وكالة الأنباء التركية في قطاع غزة

الخليج 365: علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على استهداف إسرائيل لمبنى به مكتب وكالة الأناضول التركية في غزة.

وقال الرئيس التركي، إنه رغم الاعتداءات ستواصل تركيا ووكالة الأناضول الضح بصوت الحق وإيصال حقيقة الإرهاب والظلم الإسرائيلي في غزة وكل المناطق الفلسطينية إلى جميع أنحاء العالم.

واتصل تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، بالمدير العام لـوكالة الأناضول “شنول قازانجي” ليطمئن على سلامة طاقم مكتب الوكالة بعد تعرضه لقصف إسرائيلي في غزة، كما اتصل به أيضا نائب أردوغان، فؤاد أوقطاي.

وتشن إسرائيل قصفا على قطاع غزة، وقابلته الفصائل الفلسطينية إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية. المادة السابقة جرجرة الحكم المقالة القادمة الخارجية الروسية ترد بقوة على ترامب بشأن صفقة نووية ثلاثية

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