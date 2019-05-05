وصول وزير الخارجية الاثيوبي الى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصل وزير الخارجية الاثيوبي الى الخرطوم وكان في استقباله السيدة السفيرة الهام ابراهيم محمد احمد الوزير القائم باعباء وزارة الخارجية السودانية. ومن المقرر ان يلتقي رئيس المجلس العسكري ونائبه.

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