مسؤول قطري يصف المصريين بالأعداء… ويكشف هكذا سنعاملهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت تصريحات الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بشأن منح تأشيرات الدخول للمصريين في مؤتمر صحافي عقده يوم السبت، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وهو يرد على سؤال صحفي حول منح تأشيرات دخول للمصريين الذين تشارك بلادهم في حصار قطر، قائلا “إن الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل ستعطى لأصدقائنا”.

وتابع أكبر الباكر، “إذا كنت خصما لنا سنعاملك كخصم، الأمر سهل إنه طريق باتجاهين”.