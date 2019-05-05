رغم التصعيد.. إصرار إسرائيلي على خطوة قطرية في غزة

على الرغم من إطلاق 430 صاروخ ووقوع عشرات الإصابات، فإن إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال لحركة حماس في قطاع غزة.

وسمحت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد بدخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، على الرغم من التصعيد المستمر، بسقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى والمصابين في القطاع. وذلك بحسب وكالة "سما".

وفي ظل الجدل الإسرائيلي حول مدى أهمية وصول الأموال القطرية إلى حركة حماس في القطاع، فإن الحكومة الإسرائيلية تضغط لدخول 30 مليون دولار قطري إلى غزة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الأحد، "7 شهداء منهم (سيدة وجنينها ورضيعة) سقطوا، في حين أصيب 50 مواطنا بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح أمس السبت على قطاع غزة، وحتى الآن".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع قال إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.

وألغت إسرائيل الدراسة بالمدارس الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية القصف في الساعات الأخيرة.