انفجار يعقبه هجوم مسلح يستهدف مجمعا للشرطة شمالي أفغانستان

وقع انفجار أعقبه هجوم مسلح، اليوم السبت، بمجمع للشرطة الأفغانية شمالي البلاد. وبحسب قناة "طلوع" الأفغانية، وقع انفجار قبل أن تشن مجموعة مسلحة هجوما على مجمع قيادة الشرطة في مدينة بول خمري مركز ولاية بغلان، والمعارك ما تزال جارية.

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