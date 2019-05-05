البرهان يقيل مدير الحج والعمرة “علي شمس العلا”

التاريخ: 05-مايو-2019 فى : أخبار 127 مشاهدة علمت مصادر بصدور قرار من رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قضى بإعفاء مدير الإدارة العامة للحج والعمرة علي شمس العلا التهامي . Advertisements وإستبق القرار الصادر السادس والعشرين من أبريل الماضي أعمال لجنة خاصة من المراجع العام وجهها البرهان بمراجعة حسابات الحج والعمرة . وكان وبحسب صحيفة آخر لحظة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإرشاد والاوقاف أبوبكر عثمان، والذي لايزال يمارس مهامه قد تسلام القرار من المجلس العسكري وقام بدوره بتسليمه لشمس العلا . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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