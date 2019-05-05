بلاغ بنيابة مكافحة الفساد ضد نائب مدير السكة الحديد

التاريخ: 05-مايو-2019 فى : أخبار 99 مشاهدة دون مهندس بالسكة الحديد بلاغاً بنيابة مكافحة الفساد ضد نائب مدير الهيئة. وقالت مصادر إن مدير مشروع (أبو جابرة نيالا الخط الموازي) محمد علي حسابو، اتهم نائب المدير بالفساد الإداري لإدارته (12) مشروعاً بالسكة الحديد. Advertisements وكان حسابو حسب صحيفة الإنتباهة دفع بخطاب رسمي لوزير النقل ومدير عام الهيئة بتاريخ 20 أغسطس 2018، شكا فيه من تجاوزات كبيرة لنائب المدير العام باستخدام نفوذ الوزير السابق، وإدارته (12) مشروعاً في الهيئة، مطالباً بالتحقيق وتقصي الحقائق حول التجاوزات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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